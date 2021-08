Deutschland: Mehr Baugenehmigungen im ersten Halbjahr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Behörden in Deutschland haben im ersten Halbjahr 7,7 Prozent mehr Wohnungen genehmigt als im Vorjahreszeitraum. Ein besonders kräftiges Plus von 37,5 Prozent gab es dabei im Neubau von Zweifamilienhäusern, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte.

Im Juni wurde der Bau von 31 844 Wohnungen genehmigt. Um Saison- und Kalendereffekte bereinigt waren dies 7,5 Prozent weniger als im Vormonat Mai. Einen deutlichen Rückgang um 11,4 Prozent gab es im Juni im Vergleich zum Vormonat im Neubau für Wohnungen in Mehrfamilienhäusern. Bei Einfamilienhäusern wurde hingegen ein Anstieg um 7,1 Prozent verzeichnet.

Die Zahl der Baugenehmigungen ist ein wichtiger Indikator für den Neubau im Kampf gegen Wohnungsnot in vielen Städten. Allerdings werden in einigen Fällen Wohnungen genehmigt, aber zunächst nicht gebaut - etwa weil Handwerker und Baufirmen wegen großer Nachfrage nach Immobilien keine Kapazitäten haben.

