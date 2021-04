Deutschland: Monats-Tiefststand bei Verkehrsunfällen im Februar

WIESBADEN (dpa-AFX) - Wegen der Corona-Pandemie sind im Februar viel weniger Menschen im Straßenverkehr gestorben: Die Zahl der Verkehrstoten sank auf einen Monats-Tiefststand, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden nach vorläufigen Ergebnissen mitteilte. Im Februar 2021 kamen in Deutschland 128 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen ums Leben. Das waren 63 Verkehrstote weniger als im Februar 2020. "Damit starben im Februar 2021 so wenige Menschen im Straßenverkehr wie noch nie in einem Monat seit der deutschen Vereinigung", berichteten die Statistiker.

Die Zahl der Verletzten sank gegenüber dem Vorjahresmonat um 30 Prozent auf rund 16 400. Deren Zahl hatte im Januar 2021 mit rund 14 900 ihren tiefsten Stand seit der deutschen Vereinigung erreicht. Die Zahlen der Verkehrstoten und Verletzten bleiben damit während der Corona-Pandemie in Deutschland auf einem niedrigen Niveau./sat/DP/jha