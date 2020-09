Deutschland nimmt 1.553 weitere Flüchtlinge aus Griechenland auf

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Union und SPD haben sich auf die Aufnahme von 1.553 zusätzlichen Flüchtlingen aus Griechenland verständigt. Das bestätigten Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstag.

"Aufgenommen werden 1.553 Menschen aus 408 Familien, die durch Griechenland bereits als Schutzberechtigte anerkannt worden sind", erklärte Seibert. "Ebenso wird Deutschland bis zu 150 unbegleitete minderjährige Asylsuchende aufnehmen."

Scholz, der ebenfalls Vizekanzler ist, sagte, dass man weiter an einer europäischen Lösung arbeiten werde. SPD-Chefin Saskia Esken betonte, man habe in der Regierung vereinbart, dass Deutschland innerhalb eines europäischen Kontingents, das aktuell noch verhandelt werde, einen weiteren angemessenen Betrag leisten werde. "Der wird sich mit Sicherheit in einer ähnlichen Größenordnung bewegen, wie wir jetzt auch handeln - alleine und eigenständig", so Esken. "Wir sind weiterhin der Überzeugung, dass es gelingen wird, mit einigen europäischen Partnern, nicht mit allen, zu einer guten Lösung zu kommen, um jetzt auch tatsächlich die jetzt vorhandene Not vor Ort zu lindern."

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus sagte, den verletzlichen Gruppen würde geholfen. Er hätte sich allerdings gewünscht, dass man sich im Rahmen einer gesamteuropäischen Lösung darauf verständigt hätte. "Wenn wir es nicht schaffen, die Migrationspolitik zu europäisieren, dann werden wir auch in Zukunft vor ähnlichen Problemen stehen wie vor der den Problemen, vor denen wir jetzt stehen", warnte Brinkhaus.

Innerhalb Europas gestaltet sich ein gemeinsames Vorgehen allerdings als schwierig. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hatte am Dienstag gesagt, sein Land werde dem deutschen Weg hier nicht folgen. Einige andere Länder sähen das ähnlich.

Auf der griechischen Insel Lesbos war zuvor das Flüchtlingslager Moria abgebrannt und hat damit rund 12.000 Migranten und Flüchtlinge obdachlos gemacht.

