Deutschland nimmt an Beratungen über Zukunft Syriens teil

Ankara (Reuters) - Deutschland nimmt zusammen mit der Türkei, Russland und Frankreich an Beratungen über die Zukunft Syriens in der türkischen Metropole Istanbul teil.

Ein Sprecher des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan sagte der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag, das Treffen sei für den 27. Oktober angesetzt. Die Spitzen der vier Teilnehmerstaaten würden dabei über die jüngsten Entwicklungen in der syrischen Provinz Idlib und eine politische Lösung des Konflikts sprechen. Nach Angaben des französischen Präsidialamts ziele das Treffen darauf ab, den Waffenstillstand in Idlib sicherzustellen und eine humanitäre Katastrophe zu verhindern. Idlib ist die letzte Rebellenhochburg in Syrien.