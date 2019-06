Deutschland: Polizei und Kindergärten - Mehr Beschäftigte im öffentlichen Dienst

WIESBADEN (dpa-AFX) - Mehr Personal für die Sicherheit und die Kinder: Bei der Polizei und bei kommunalen Kindertageseinrichtungen ist die Zahl der Beschäftigten im vergangenen Jahr gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte, gab es bei der Polizei 2018 rund 7000 mehr Beschäftigte, was einem Zuwachs von 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Stichtag der Statistik ist der 30. Juni 2018.

Dies sei nach dem Rekordzuwachs im Jahr davor mit 7200 Menschen der zweitgrößte Zuwachs seit über 20 Jahren. Ursache sei vor allem die gestiegene Zahl der Beamtenanwärter.

Die Zahl der Beschäftigten in kommunalen Kindertageseinrichtungen steigt nach Angaben der Statistiker seit Jahren - so auch bis Mitte 2018: So betreuten in Kindergärten und -horten 9200 mehr Menschen den Nachwuchs. Das sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Plus von 4,4 Prozent. Innerhalb der vergangenen zehn Jahre sei die Zahl der Erzieher um 62 Prozent auf insgesamt 221 300 Betreuer stark gestiegen.

Insgesamt dürften nach Angaben des Bundesamtes zum Stichtag am 30. Juni 2018 rund 4,8 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst tätig sein - 60 500 oder 1,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor./mib/DP/jha