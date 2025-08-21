DAX24.423 +0,5%ESt505.468 -0,3%Top 10 Crypto15,84 +2,2%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.743 +0,9%Euro1,1640 -0,1%Öl66,22 +0,4%Gold3.326 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Palantir A2QA4J Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Intel 855681 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Anleger zurückhaltend: DAX eröffnet mit Verlusten -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- USA weiten Stahl- und Aluminiumzölle aus -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Mittwochshandel schwächer: DAX-Anleger gehen in Deckung - Abgaben Mittwochshandel schwächer: DAX-Anleger gehen in Deckung - Abgaben
K+S-Aktie unter Druck: Analyst senkt für K+S den Daumen K+S-Aktie unter Druck: Analyst senkt für K+S den Daumen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren

Deutschland: Rückgang der Erzeugerpreise beschleunigt sich erneut

20.08.25 08:29 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland hat sich der Rückgang der Preise auf Herstellerebene weiter beschleunigt. Im Jahresvergleich fielen die Erzeugerpreise im Juli um 1,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Im Juni waren die Preise bereits um 1,3 Prozent gesunken. Es ist der mittlerweile fünfte Rückgang in Folge. Die Abwärtsdynamik bei den Preisen, die Erzeuger für ihre Waren verlangen, nimmt dabei zu. Analysten hatten für Juli im Schnitt nur einen Rückgang um 1,4 Prozent erwartet.

Wer­bung

Ausschlaggebend für den Preisrückgang waren einmal mehr die Energiepreise. Diese waren im Juli 6,8 Prozent niedriger als vor einem Jahr. Den größten Einfluss auf die Veränderungsrate hatte der Preisrückgang bei Erdgas, das 8,6 Prozent günstiger war als vor einem Jahr. Bei den Preisen für Strom meldete das Bundesamt einen Rückgang um 7,8 Prozent.

Im Monatsvergleich fielen die Erzeugerpreise um 0,1 Prozent, wie das Bundesamt weiter mitteilte. Hier war ein Anstieg in dieser Größenordnung erwartet worden.

Der Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte misst die Entwicklung der Preise im Bergbau, im Verarbeitenden Gewerbe sowie in der Energie- und Wasserwirtschaft für im Inland verkaufte Produkte. Die Erzeugerpreise wirken sich tendenziell auch auf die Verbraucherpreise aus, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet./la/jha/