Deutschland: Rückgang der Erzeugerpreise beschleunigt sich erneut

WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland hat sich der Rückgang der Preise auf Herstellerebene weiter beschleunigt. Im Jahresvergleich fielen die Erzeugerpreise im Juli um 1,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Im Juni waren die Preise bereits um 1,3 Prozent gesunken. Es ist der mittlerweile fünfte Rückgang in Folge. Die Abwärtsdynamik bei den Preisen, die Erzeuger für ihre Waren verlangen, nimmt dabei zu. Analysten hatten für Juli im Schnitt nur einen Rückgang um 1,4 Prozent erwartet.

Ausschlaggebend für den Preisrückgang waren einmal mehr die Energiepreise. Diese waren im Juli 6,8 Prozent niedriger als vor einem Jahr. Den größten Einfluss auf die Veränderungsrate hatte der Preisrückgang bei Erdgas, das 8,6 Prozent günstiger war als vor einem Jahr. Bei den Preisen für Strom meldete das Bundesamt einen Rückgang um 7,8 Prozent.

Im Monatsvergleich fielen die Erzeugerpreise um 0,1 Prozent, wie das Bundesamt weiter mitteilte. Hier war ein Anstieg in dieser Größenordnung erwartet worden.

Der Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte misst die Entwicklung der Preise im Bergbau, im Verarbeitenden Gewerbe sowie in der Energie- und Wasserwirtschaft für im Inland verkaufte Produkte. Die Erzeugerpreise wirken sich tendenziell auch auf die Verbraucherpreise aus, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet./la/jha/