Ökonomen zu den Beschlüssen des Bund-Länder-Gipfels

Berlin (Reuters) - Bund und Länder haben eine Verlängerung des Corona-Lockdowns und einen fast völligen Stillstand des öffentlichen Lebens über Ostern beschlossen.

"Wir sind in einer sehr, sehr ernsten Lage", sagte Kanzlerin Angela Merkel am Dienstagmorgen nach den Beratungen mit den 16 Ministerpräsidenten. Beschlossen wurden angesichts des raschen Anstiegs der Corona-Fallzahlen auch Zusatzmaßnahmen zu der "Notbremse", die Landkreise einführen sollen, wenn die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz wieder über 100 steigt. Ökonomen sagten in ersten Reaktionen:

JÖRG KRÄMER, COMMERZBANK-CHEFVOLKSWIRT:

"Faktisch kehrt Deutschland mit den Beschlüssen wieder in den harten Lockdown zurück, der bis Anfang März galt. Für die betroffenen Unternehmen, ihre Mitarbeiter und Eigentümer ist dies eine große wirtschaftliche Belastung. Auf die ganze Volkswirtschaft umgerechnet senkt der harte Lockdown während seiner Gültigkeit das Bruttoinlandsprodukt für sich genommen um vier Prozent. Das entspricht pro Monat einem wirtschaftlichen Schaden von gut zehn Milliarden Euro.

Wir senken unsere Deutschland-Prognose. Für unsere Konjunkturprognose hatten wir bisher unterstellt, dass es ab April zu nennenswerten und nicht nur symbolischen Lockerungen kommt. Nach den Beschlüssen von heute Nacht ist diese Annahme unrealistisch geworden. Für unsere Prognose nehmen wir nun an, dass der Lockdown in der gegenwärtigen oder leicht abgeschwächten Form bis Ende Mai in Kraft bleibt. Diese Setzung ist allerdings mit einer hohen Unsicherheit verbunden, weil sich das Infektionsgeschehen und die politische Reaktion darauf schwer prognostizieren lassen.

Wenn sich nennenswerte Lockerungen um rund zwei Monate verschieben, setzt die wirtschaftliche Belebung entsprechend später ein. Wir haben deshalb unsere Wachstumsprognose für dieses Jahr von 4,5 auf 3,5 Prozent gesenkt. Was das Tempo der Aufwärtsbewegung nach einem Ende des Lockdowns anbelangt, bleiben wir allerdings optimistisch."