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Deutschland-Tourismus lebt von Inländern

11.05.26 08:43 Uhr
Werte in diesem Artikel
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TUI AG
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WIESBADEN (dpa-AFX) - Eine unverändert starke Nachfrage aus dem Inland hat am Jahresbeginn zu steigenden Übernachtungszahlen im deutschen Tourismusgeschäft geführt. Im März wurden insgesamt 33,6 Millionen Übernachtungen in Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben mit mindestens zehn Betten registriert, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Das waren 3,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Die Zunahme ist aber allein auf Gäste aus dem Inland zurückzuführen, die 28,3 Millionen Übernachtungen und damit 3,8 Prozent mehr gebucht haben. Bei den Ausländern sank in dem Monat die Zahl der Übernachtungen um 0,4 Prozent auf 5,2 Millionen.

Eine ähnliche Tendenz ist im gesamten ersten Quartal zu sehen, das mit 86,7 Millionen Übernachtungen 2,5 Prozent über dem Vorjahreszeitraum lag. Hier war der Anstieg der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland mit 0,8 Prozent deutlich schwächer als der bei den Inländern mit 2,9 Prozent. Der Rekordwert aus dem ersten Quartal 2024 wurde erneut verfehlt./ceb/DP/zb

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