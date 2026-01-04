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Deutschland: Umsatz im Einzelhandel geht überraschend weiter zurück

31.03.26 08:27 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der deutsche Einzelhandel hat im Februar überraschend einen weiteren Dämpfer erhalten. Im Monatsvergleich sanken die Umsätze preisbereinigt (real) um 0,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Der Rückgang kam für Analysten überraschend. Sie hatten im Schnitt einen Zuwachs um 0,3 Prozent erwartet. Bereits im Januar waren die Umsätze um 1,1 Prozent gesunken.

Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln sank im Februar um 1,4 Prozent, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht. Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln stieg der kalender- und saisonbereinigte Umsatz hingegen um 0,7 Prozent./jkr/jha/