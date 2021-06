Deutschland und Chile wollen bei Wasserstoff zusammenarbeiten

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und der chilenische Energieminister Juan Carlos Jobet haben eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit im Bereich Wasserstoff unterzeichnet. Ziel der gegründeten Task Force Wasserstoff ist es, die Zusammenarbeit zur Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen für den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft weiter zu intensivieren und konkrete Leuchtturmprojekte zu identifizieren.

"Grüner Wasserstoff ist ein Schlüsselelement zur Erreichung unserer Klimaziele. Neben Erzeugung in Deutschland und Europa, brauchen wir aber internationale Partnerschaften. Wir setzen daher ganz gezielt auf strategische Partnerschaften mit Ländern, in denen grüner Wasserstoff und seine Folgeprodukte effizient und kostengünstig erzeugt werden können", erklärte Altmaier.

Deutschland arbeitet in diesem Bereich mit Chile seit Beginn der bilateralen Energiepartnerschaft im Jahr 2019 eng zusammen. So wird etwa das erste Wasserstoff-Vorhaben, das im Rahmen der Nationalen Wasserstoffstrategie der Bundesregierung und mit Mitteln aus dem Konjunkturpaket gefördert wird, in Chile umgesetzt.