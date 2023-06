Deutschland und China wollen bei Klimaschutz enger zusammenarbeiten

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland und China wollen ihre Zusammenarbeit beim Kampf gegen die Erderwärmung vertiefen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und der Vorsitzende der chinesischen Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission, Zheng Shanjie, unterzeichneten am Dienstag in Berlin am Rande der deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen eine entsprechende Absichtserklärung.

In dem Papier bekennen sich beide Seiten zum Ziel des Pariser Klimaabkommens, die Erderwärmung möglichst unter 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu halten. Sie wollen ihre Anstrengungen dafür im laufenden Jahrzehnt verstärken. In der Erklärung werden acht Handlungsfelder aufgeführt, darunter der klimafreundliche Umbau der Industrie, der Ausbau erneuerbarer Energien und Energieeffizienz./hrz/DP/zb