Deutschland und Emirate vertiefen Energiekooperation

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben ihre Energiepartnerschaft mit einer neuen Taskforce für Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe vertieft. Dafür unterzeichneten der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Andreas Feicht, und Energieminister Suhail Al Mazrouei in Dubai eine gemeinsame Absichtserklärung.

Die Kooperation zwischen beiden Ländern kann laut Wirtschaftsministerium einen Beitrag zur Erreichung von Klimazielen und der weiteren Steigerung von Ambitionen leisten. Deutschland will bis 2045 klimaneutral sein, die VAE wollen das Ziel 2050 erreichen.

"Die Vereinigten Arabischen Emirate verfügen über großes Potenzial für erneuerbare Energien und sind damit ein sehr guter Partner für die Zusammenarbeit im Bereich Wasserstoff und Wasserstofftechnologien", erklärte Feicht.

Deutsche und emiratische Firmen arbeiten bereits eng an mehreren Wasserstoffprojekten in den VAE zusammen. Das erste grüne Elektrolyseurpilotprojekt der Middle East and North Africa (MENA) Region wurde im Mai dieses Jahres in Dubai gemeinsam von Siemens Energy und der Dubai Electricity & Water Authority (DEWA) eingeweiht. Weitere Projekte für grünen Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe sind derzeit in Planung, so das Ministerium.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2021 08:06 ET (12:06 GMT)