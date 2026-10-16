Deutschland und Frankreich einig über Auto-Paket

16.10.26 11:51 Uhr

BRÜSSEL/BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland und Frankreich haben sich auf gemeinsame Vorschläge zur Automobilindustrie geeinigt. "Wir streben eine deutliche Senkung der CO?-Emissionen an und stärken zugleich Europas Kapazitäten für die Entwicklung und Fertigung der nächsten Generation von Elektrofahrzeugen", teilten beide Seiten mit./wea/DP/jha

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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