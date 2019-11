Deutschland und Indien vereinbaren engere Kooperation

Neu-Delhi (Reuters) - Deutschland und Indien wollen wirtschaftlich enger zusammenarbeiten.

Das vereinbarten Bundeskanzlerin Angela Merkel und der indische Ministerpräsident Narendra Modi bei einem Treffen am Freitag in Neu-Delhi. "Es gibt den festen Willen, in Indien als wachsendem Markt mit dabei zu sein", sagte Merkel. Deutschland wolle gerne an großen Infrastrukturprojekten beteiligt werden. Beide Seite unterzeichneten unter anderem eine Absichtserklärung für eine Zusammenarbeit im Bahnsektor. Deutsche Firmen wollen hier bei der Planung und Ausrüstung zum Zuge kommen. Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat in Indien gerade erst einen Großauftrag der Billig-Flieger IndiGo an Land gezogen. Die größte Fluggesellschaft Indiens bestellte insgesamt 300 Maschinen der A320-Reihe.

Modi äußerte sich bei den fünften deutsch-indischen Regierungskonsultationen zufrieden über die weitreichende strategische Zusammenarbeit, vor allem im Bereich der Hochtechnologie. Man wolle Deutschland als Partner im Umweltbereich, aber auch im Verteidigungsbereich. Deutschland und Indien hatten 2018 ein bilaterales Handelsvolumen von 21,4 Milliarden Euro. Indiens Wachstumsrate lag im vergangenen Jahr noch über der Chinas. Allerdings macht sich auch in dem südasiatischen Schwellenland mit 1,3 Milliarden Menschen eine Konjunktureintrübung bemerkbar. So waren allein im September die Autoverkäufe nach Angaben des heimischen Branchenverbandes SIAM um mehr als 20 Prozent eingebrochen. Die indische Notenbank hat bereits fünf Mal in diesem Jahr die Zinsen gesenkt, um die Wirtschaft anzukurbeln.