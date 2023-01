Deutschland und Norwegen schließen Erklärungen für mehr Energiekooperation

GO

Heute im Fokus

Nach US-Arbeitsmarktdaten: DAX gibt nach -- Wall Street rutscht ab -- Amazon streicht mehr als 18.000 Stellen -- Apple, T-Mobile US, Continental, Südzucker, MorphoSys, SYNLAB, Ryanair im Fokus

Johnson & Johnson-Sparte Kenvue will im Rahmen einer Abspaltung an die New Yorker Börse. AIXTRON hat Umsatzziel 2022 wohl erreicht. ADP-Bericht: Beschäftigung im US-Privatsektor deutlicher gestiegen als erwartet. Walgreens Boots Alliance erleidet Milliardenverlust. GAZPROM-JV verklagt wohl Linde wegen gestopptem Flüssigerdgas-Projekt.