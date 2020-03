Deutschland und Portugal wollen ihre EU-Pläne abstimmen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland und Portugal haben eine enge Abstimmung ihrer Pläne für den Ratsvorsitz in der Europäischen Union (EU) angekündigt, den Berlin in der zweiten Hälfte dieses und Lissabon in der ersten Hälfte nächsten Jahres innehat. "Deshalb wollen wir uns natürlich auch sehr, sehr eng abstimmen, was wir uns vornehmen", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei einem Statement mit dem portugiesischen Ministerpräsidenten Antonio Costa vor einem Gespräch im Kanzleramt.

"Da geht es auch um Drittstaatenbeziehungen, bei uns um EU-China und EU-Afrika, bei Portugal dann um EU-Indien", sagte die Kanzlerin. Bei dem Gespräch in Berlin werde auch des Thema Coronavirus erörtert, beide würden sich zudem aber mit der mittelfristigen EU-Finanzplanung und dem am 26. März bevorstehenden EU-Gipfel befassen, bei dem es laut Merkel auch um Probleme der Digitalisierung gehen soll.

