Deutschland verbucht 2018 deutlichen Rückgang von Treibhausgasen

BERLIN (Dow Jones)--Der Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen ist im vergangenen Jahr in Deutschland stärker als in den gesamten fünf Jahren zuvor zurückgegangen. Der Ausstoß von Kohlendioxid in die Atmosphäre fiel 2018 um 4,2 Prozent auf 868,7 Millionen Tonnen, wie das Umweltbundesamt auf Basis einer ersten Schätzung mitteilte. Die CO2-Emissionen waren damit um insgesamt rund 38 Tonnen geringer als im Vorjahr.

Der Rückgang hatte mit den außergewöhnlich warmen Witterungsbedingungen und der hohen Anzahl von Sonnentagen zu tun. Aber auch der Verbrauch von fossilen Energien ging zurück, wie das Bundesumweltministerium erklärte.

"Es zeigt aber auch, dass die Klimaschutzpolitik wirkt, dass viele Maßnahmen schon etwas bringen, dass wir nicht bei null anfangen", sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD).

Emissionen im Energiebereich fielen um 4,5 Prozent, wobei die Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie im vergangenen Jahr zunahm, während sämtliche fossile Energieträger zurückgingen. Dies betraf insbesondere die Steinkohle.

Weniger Verbrauch in privaten Haushalten

Besonders deutlich war der Emissionsrückgang im Bereich Haushalte und Kleinverbraucher, wo eine Abnahme um 10,9 Prozent zu verzeichnen war. Wegen des warmen Winters wurde weniger geheizt. Der Niedrigwasserstand der Flüsse und die damit verbundenen Engpässe bei der Lieferung von Heizöl hatten zudem die Heizölkosten in die Höhe getrieben. Auch deshalb könnte weniger geheizt worden sein.

Auch im Verkehrssektor sank der Ausstoß von Emissionen, allerdings lediglich um 2,9 Prozent. Erstmals seit vielen Jahren betraf dies auch Diesel und nicht nur Benzin. "Der Negativtrend ist gestoppt", sagte Schulze. Ein ähnlich hoher Rückgang konnte im Industriesektor verbucht werden.

"Deutschland hat 2018 deutlich mehr Energie aus Wind und Sonne gewonnen und zugleich weniger Kohle, Öl und Gas verbrannt", sagte Schulze. "Aber es ist vollkommen klar, dass wir noch mehr Tempo aufnehmen müssen."

Daher müsse sich die Regierung auf ein Klimaschutzgesetz verständigen. Ihr Vorschlag liege auf dem Tisch. Dieser enthält "einen ganz klaren Rahmen für mehr Verbindlichkeit, für bessere Planbarkeit, für klare Verantwortlichkeiten, um Deutschlands Klimaziele in 2030 sicher zu erreichen."

Deutschland verpasst Klimaschutzziele

Gegenüber dem Vergleichsjahr 1990 hat Deutschland seinen Treibhausgasausstoß bislang um rund 28 Prozent gesenkt, liegt damit aber deutlich hinter den ursprünglichen Zielen. Eigentlich sollte bis 2020 eine Einsparung von 40 Prozent erreicht werden, was die große Koalition aber als unrealistische Vorgabe aufgegeben hat.

Im Februar hatte Schulze der Wirtschaft harte Vorgaben für die Einsparung von klimaschädlichem Kohlendioxid gegeben, um die Klimaerwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu senken. Wie aus in ihrem Entwurf für das Klimaschutzgesetz hervorgeht, will die SPD-Politikerin bis 2050 den Treibhausgasausstoß in Deutschland zum Vergleichsjahr 1990 um 95 Prozent senken. Bis 2030 soll Deutschland 55 Prozent weniger Kohlendioxid emittieren als 1990.

Während die Industrie derzeit noch rund 190 Millionen Tonnen Kohlendioxid pro Jahr ausstößt, muss es nach den Plänen 2030 mit 140 Millionen Tonnen ein knappes Viertel weniger sein. Die Emissionen im Verkehr sollen von derzeit rund 170 Millionen stetig bis auf 95 Millionen Tonnen zurückgehen und damit beinahe halbiert werden. Die Erzeugung von Energie in Kraftwerken wird nach Schulzes Vorstellungen im Jahr 2030 nur noch 175 Millionen Tonnen CO2 produzieren und damit deutlich weniger als heute mit etwas über 300 Millionen.

Schulze betonte, dass Deutschland im Haushalt 2020 Vorsorge für den Zukauf von Emissionszertifikaten treffen müsse, da das Land mit seinem Ausstoß von Treibhausgasen über seinen Zielen liege. Auch sprach sie sich für eine geänderte Finanzierung der Energiewende aus, da diese zurzeit über den Strompreis laufe. Die Ministerin plädierte für eine faire Bepreisung von CO2-Ausstoß, damit die Haushalte mit niedrigerem Einkommen nicht über Gebühr belastet würden.

Die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU (MIT) hatte am Wochenende einen grundlegenden Kurswechsel in der Klimapolitik gefordert. Sie schlug vor, die "planwirtschaftliche Förderung" alternativer Energien durch eine Ausweitung des Emissionshandels auf sämtliche CO2-emittierenden Sektoren zu ersetzen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 02, 2019 07:10 ET (11:10 GMT)