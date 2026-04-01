DAX23.755 -1,4%Est505.879 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0600 -3,4%Nas22.797 +0,7%Bitcoin61.699 +1,2%Euro1,1704 +0,4%Öl96,86 +0,2%Gold4.794 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Waffenruhe in Nahost bröckelt: DAX schließt im Minus -- Straße von Hormus im Blick - Ölpreis steigt -- D-Wave, Broadcom, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Ölaktien, TUI im Fokus
Top News
BYD-Aktie unter Druck: Expansion nach Kanada trifft auf neue Vorwürfe - was bedeutet das für Anleger? BYD-Aktie unter Druck: Expansion nach Kanada trifft auf neue Vorwürfe - was bedeutet das für Anleger?
DroneShield-Aktie nach Kursrutsch gefragt: KI-Drohnenpräsentation, Führungswechsel und neue Zweifel DroneShield-Aktie nach Kursrutsch gefragt: KI-Drohnenpräsentation, Führungswechsel und neue Zweifel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutschland verfehlt Zielmarke bei Entwicklungshilfe

09.04.26 16:28 Uhr

PARIS (dpa-AFX) - Deutschland hat die internationale Zielmarke für die Entwicklungshilfe im vergangenen Jahr verfehlt. Europas größte Volkswirtschaft gab 0,56 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung für Hilfen an besonders arme Länder aus, wie die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Paris mitteilte. Im Jahr zuvor waren es 0,67 Prozent, was eine Kürzung um 17,4 Prozent bedeutet. Die Zielmarke liegt bei 0,7 Prozent.

Insgesamt senkten Geberländer der OECD im vergangenen Jahr ihre Beiträge für besonders arme Staaten um 23,1 Prozent auf eine Summe von 174,3 Milliarden US-Dollar (rund 149,2 Milliarden Euro). Wie die OECD nach vorläufigen Daten mitteilte, entfielen 95,7 Prozent des gesamten Rückgangs auf die fünf größten Geberländer USA, Frankreich, Deutschland, Japan und Großbritannien. Da die USA ihre Entwicklungshilfe um mehr als die Hälfte kürzten, wurde Deutschland erstmals zum größten Geberland.

Entwicklungsministerin sieht Deutschland als verlässlichen Partner

Trotz schmerzhafter Einsparungen bleibe Deutschland ein verlässlicher Partner in der Welt, sagte Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD). Insgesamt habe sich die deutsche Entwicklungshilfe 2025 auf rund 26 Milliarden Euro belaufen. Das Geld sei in die Bekämpfung von Armut, Hunger oder Klimawandel geflossen, auch aber in die Versorgung und Unterbringung von Geflüchteten in Deutschland.

Die großen kirchlichen Hilfswerke Caritas international, Diakonie Katastrophenhilfe, Brot für die Welt und Misereor schlugen angesichts des massiven Rückgangs deutscher Entwicklungshilfe Alarm. Gerade in Zeiten zunehmender Krisen und Kriege würden Mittel für humanitäre Hilfe, Wiederaufbau und langfristige Entwicklungszusammenarbeit dringender denn je benötigt. Der Verband Entwicklungspolitik und humanitäre Hilfe, in dem rund 150 deutsche Hilfsorganisationen zusammengeschlossen sind, warf den reichsten Ländern der Welt vor, zunehmend nationalistisch zu handeln und ihre globale Verantwortung zu ignorieren./evs/DP/men