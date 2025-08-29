DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,11 -5,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.847 ±0,0%Euro1,1684 ±-0,0%Öl68,12 -0,2%Gold3.448 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BYD A0M4W9 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Palantir A2QA4J BASF BASF11 HENSOLDT HAG000 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX geht tiefer ins Wochenende -- Wall Street letztlich im Minus -- BYD steigert Gewinn -- Marvell, Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
US-Berufungsgericht urteilt: Großteil von Trumps Zöllen ist rechtwidrig US-Berufungsgericht urteilt: Großteil von Trumps Zöllen ist rechtwidrig
BitMine-Aktie: Ethereum statt Bitcoin? Tom Lees Milliarden-Wette am Kryptomarkt BitMine-Aktie: Ethereum statt Bitcoin? Tom Lees Milliarden-Wette am Kryptomarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
3-fach-Bonus bei finanzen.net ZERO – nur bis 4. September – jetzt starten!

Deutschland verspricht Ukraine im UN-Sicherheitsrat Hilfe

30.08.25 09:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Der neue deutsche UN-Botschafter Ricklef Beutin hat der Ukraine anhaltende Hilfe bei der Verteidigung gegen Russland zugesagt. "Deutschland wird zusammen mit seinen Verbündeten die Ukraine und ihr Recht darauf, sich selbst zu verteidigen, so lange unterstützen, wie es nötig ist", sagte Beutin bei einer Sondersitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen in New York zur Lage in der Ukraine. Russland dagegen habe mit den jüngsten Angriffen erneut die unverfrorene Missachtung internationalen Rechts bewiesen.

Wer­bung

Seit Monaten würden russische Diplomaten behaupten, dass sie Friedensverhandlungen anstreben, während Russland gleichzeitig Wohngegenden angreife, sagte Beutin. "Die Frage, die wir Russland stellen sollten, ist einfach: Wenn Russland ehrlich an einem Frieden interessiert ist, warum stimmt es dann nicht einer Waffenruhe zu?"

Viel internationale Kritik - Russland streitet ab

Die ukrainische Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko forderte bei der Sitzung, dass der diplomatische, wirtschaftliche und militärische Druck auf Russland erhöht werden müsse. Die Ukraine brauche dringend zusätzliche Luftverteidigungssysteme und Waffensysteme mit großer Reichweite, um Militäreinrichtungen in Russland angreifen zu können.

Russlands stellvertretender UN-Botschafter Dmitri Poljanski nannte die Sitzung "absurdes Theater" und warf den westlichen Vertretern im Rat vor, "künstliche Intelligenz zum Schreiben ihrer generischen Statements" zu nutzen. Russland greife militärische Strukturen in der Ukraine an und das Land nutze Zivilisten als menschliche Schutzschilde.

Wer­bung

Ukraine meldet bei jüngsten Angriffen 25 Tote

In der Nacht zu Donnerstag hatte Russland schwere Angriffe geflogen, bei denen laut ukrainischen Angaben im Sicherheitsrat 25 Menschen ums Leben kamen. Russland hatte bei der Attacke mehr als 600 Kampfdrohnen sowie über 30 Raketen und Marschflugkörper eingesetzt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte daraufhin Moskau jeglichen Friedenswillen abgesprochen./cfa/DP/zb