DAX23.707 +0,5%Est505.697 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,67 -0,2%Nas23.276 -0,4%Bitcoin74.835 +0,7%Euro1,1606 ±-0,0%Öl63,03 -0,5%Gold4.187 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Airbus 938914 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen uneinheitlich -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Muss Strategy BTC verkaufen? -- Plug Power, DroneShield, BioNTech, PUMA, Bilfinger, Siemens Energy im Fokus
Top News
Bayer-Aktie springt auf Jahreshoch: US-Regierung unterstützt Chemieriese im Glyphosat-Streit beim Supreme Court Bayer-Aktie springt auf Jahreshoch: US-Regierung unterstützt Chemieriese im Glyphosat-Streit beim Supreme Court
Bilfinger-Aktie mit Rekordhoch: Schnelleres Wachstum geplant - jährliches Umsatzplus bis 10 Prozent - Auch HOCHTIEF mit Hoch Bilfinger-Aktie mit Rekordhoch: Schnelleres Wachstum geplant - jährliches Umsatzplus bis 10 Prozent - Auch HOCHTIEF mit Hoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Deutsche Aktien rücken wieder verstärkt in den Fokus. Mit diesem Amundi ETF kannst du günstig investieren.

Deutschland: Viele wollen zum Nikolaustag weniger Geld ausgeben

02.12.25 10:38 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Wenn am Morgen des Nikolaustags die Stiefel gefüllt sind, lässt das vielerorts Kinderaugen glänzen. Ein Drittel der Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland plant in diesem Jahr Einkäufe anlässlich des Tages, wie eine Umfrage des IFH Köln im Auftrag des Handelsverbandes Deutschland (HDE) zeigt. Mehr als ein Viertel (27 Prozent) davon möchte jedoch weniger auszugeben als im Vorjahr. Gut 60 Prozent bleiben beim bisherigen Budget, 12 Prozent planen höhere Ausgaben.

Wer­bung

Der Einzelhandel rechnet in diesem Jahr zum Nikolaus mit zusätzlichen Umsätzen von über einer Milliarde Euro - 0,2 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Zu den beliebtesten Geschenken zählen der Umfrage zufolge Bücher, Schreibwaren, Bekleidungsartikel, Parfüm und Kosmetik sowie Blumen.

"Der Nikolaustag ist ein wichtiger Teil des Weihnachtsgeschäfts und sorgt jedes Jahr für Umsatzimpulse", betont HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Für die Umfrage hat das IFH Köln rund 1.000 Menschen in Deutschland zwischen 18 und 69 Jahren repräsentativ befragt./cr/DP/jha