Deutschland will auf Lesbos ein von EU betriebenes Flüchtlingslager

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland unterstützt Überlegungen der Europäischen Kommission, ein neues Flüchtlingslager auf Lesbos zu errichten, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert. Auch werde Deutschland weitere Flüchtlinge aufnehmen. Nach dem Abbrennen des Flüchtlingslagers Moria auf der Insel Lesbos gebe es dort "unhaltbare Zustände" und es handle sich daher um eine "einmalige humanitäre Herausforderung". Es gehe darum, neben nationalen Hilfsangeboten auch eine europäische Hilfe voranzutreiben.

"Die Bundeskanzlerin hat klar gesagt: Die Lage der Flüchtlinge von Moria wie all derjenigen, die an Europas Außengrenzen ankommen, ist nie nur das Problem zum Beispiel Griechenlands als Ankunftsland oder etwa Deutschlands als eines Landes, das besonders viele Flüchtlinge aufgenommen hat. Es ist eine europäische Herausforderung, auf die wir uns alle zusammen einstellen müssen und die wir alle zusammen annehmen müssen", erklärte Seibert auf der Regierungspressekonferenz.

"In dem Sinn begrüßt die Bundeskanzlerin den Plan, den Gedanken, dass eine nächste, bessere, würdigere Unterkunft für Flüchtlinge und Migranten auf Lesbos in der Verantwortung oder Mitverantwortung der Europäischen Kommission betrieben werden könne. Das wäre ein Schritt in die richtige Richtung, in die Richtung einer Europäisierung der Verantwortung. Und das würde von uns unterstützt", sagte Seibert.

Aufnahmen von Familien mit Kindern

Innerhalb der Regierung werde aber auch darüber gesprochen, "welchen weiteren substantiellen Beitrag" Deutschland leisten werde über die bereits vereinbarte Aufnahme von minderjährigen Flüchtlingen und Migranten hinaus. Dabei soll es um Familien mit Kindern gehen. Genaue Zahlen sollten noch in Gesprächen mit dem Koalitionspartner SPD festgelegt werden. Zu einem Zeitraum wollte sich Seibert nicht äußern. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat zuvor gesagt, die Regierung wolle den Umfang dieses substanziellen zweiten Schrittes in 48 Stunden geklärt haben.

Zuvor hatte die Bild-Zeitung berichtet, Merkel setze sich gemeinsam mit dem griechischen Premierminister Kyriakos Mitsotakis sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dafür ein, dass auf Lesbos eine Einrichtung von der Europäischen Union gebaut und betrieben werden sollte. Bild hatte auf sich auf Brüsseler Kommissions- und Berliner Regierungskreisen berufen.

Laut Bild hat Merkel in der Präsidiumssitzung der CDU am Montagvormittag gesagt, die Zustände vor Ort seien "uns nicht würdig". Laut Teilnehmerkreise sagte Merkel weiter: "Es gibt keine funktionierende europäische Migrationspolitik. Und unterschiedliche Auffassungen in der Koalition. Seit über einem Jahr haben wir immer mehr Kommunen, die Flüchtlinge aufnehmen wollen. Ein wichtiger Punkt wäre jetzt die Europäisierung des Aufnahmezentrums."

