Deutschland wirbt für Festhalten an Atomabkommen mit Iran

Berlin (Reuters) - Wenige Tage vor der Entscheidung von US-Präsident Donald Trump über das Atomabkommen mit Iran hat Deutschland erneut für die Vereinbarungen geworben. Ohne den Vertrag wäre die Welt weniger sicher, sagte Außenminister Heiko Maas am Montag bei einem Treffen mit seinem französischen Kollegen Jean-Yves Le Drian in Berlin. Andernfalls könnte der Konflikt eskalieren.

Trump muss bis Samstag entscheiden, ob er Sanktionen gegen den Iran weiter aussetzt oder sie wieder greifen lässt, was wohl einem Ende des Atomabkommens gleichkäme. Die US-Regierung hat in dem 2015 geschlossenen Abkommen zahlreiche Schwächen ausgemacht und will deswegen Nachverhandlungen. Die iranische Führung lehnt dies ab.