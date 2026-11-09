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Deutschland wirbt mit Inselstaaten für stärkeren Klimaschutz

ANTALYA (dpa-AFX) - Deutschland hat zum Auftakt der Weltklimakonferenz gemeinsam mit besonders betroffenen Inselstaaten dafür geworben, das im Pariser Klimaabkommen vereinbarte 1,5-Grad-Klimaziel nicht aufzugeben. "Der Erfolg dieser Konferenz wird daran gemessen werden, wie gut wir auf die drohende Gefahr eines Overshoots reagieren", heißt es in einer Erklärung der "High Ambition Coalition" - einer Allianz von Deutschland und rund 20 anderen Staaten, darunter besonders stark bedrohte Länder wie Tuvalu oder die Marshallinseln.

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Mit dem Begriff "Overshoot" beschreiben die Vereinten Nationen, dass sich die Erde mittlerweile unvermeidbar zumindest zeitweise stärker als 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit erwärmen wird, weil die Welt trotz des Pariser Klimaabkommens zu viele Treibhausgase ausgestoßen hat. Nun wird angestrebt, die Überschreitung der kritischen Marke möglichst kurz zu halten, indem langfristig der Atmosphäre mehr CO2 entzogen wird, als hineingelangt.

In der von Umweltminister Carsten Schneider (SPD) unterzeichneten Erklärung der Allianz heißt es: "Unsere Reaktion auf den Overshoot muss schnell, entschlossen und gerecht sein und uns einer saubereren, gesünderen und sichereren Zukunft näherbringen."

"Lasst uns Antalya zu einem Erfolg machen"

Die Staaten fordern eine Abkehr von Kohle, Öl und Gas, eine schnelle Verringerung der Emissionen und erkennen an, dass Klimafinanzierung dafür eine kritische Rolle spielt. Diese ist in den Verhandlungen zwischen armen und reichen Ländern besonders umstritten, da viele Industriestaaten - auch Deutschland - ihre finanziellen Mittel zuletzt zurückgefahren haben und keine neuen Zusagen machen wollen.

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Die derzeit in Antalya für die Bundesregierung verhandelnde Staatssekretärin Heike Henn (SPD) betonte trotzdem, Deutschland stehe voll und ganz hinter der Erklärung. "Lasst uns Antalya zu einem Erfolg machen." Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich gegen eine Reise zur Klimakonferenz entschieden, wo in dieser Woche zahlreiche Staats- und Regierungschefs sprechen werden./swe/DP/jha

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