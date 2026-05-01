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Deutschland: Zahl der Arbeitslosen sinkt wieder unter drei Millionen

29.05.26 10:00 Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Mai im Vergleich zum Vormonat um 58.000 auf 2,95 Millionen gesunken und unterschreitet damit wieder die Marke von drei Millionen. Die Zahl ist jedoch um 31.000 höher als im Mai 2025, teilte die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg in ihrer Mai-Statistik mit. Die Arbeitslosenquote betrug im Mai 6,3 Prozent, 0,1 Prozentpunkte weniger als im April aber auch 0,1 Punkte höher als im Mai 2025./dm/DP/jsl