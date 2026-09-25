DAX 25.500 +0,9%ESt50 6.331 +0,9%MSCI World 4.929 -0,2%Top 10 Crypto 11,26 -0,4%Nas 26.939 +0,0%Bitcoin 73.982 -0,3%Euro 1,1394 +0,1%Öl 105,1 -1,4%Gold 4.296 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Deutschland: Zahl der Haushalte mit Wohngeld und Ausgaben dafür gestiegen

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Zahl der Haushalte mit Wohngeld und die Ausgaben hierfür sind 2025 auf den höchsten Wert seit 20 Jahren gestiegen. Die staatlichen Ausgaben sind dem Statistischen Bundesamt in Wiesbaden zufolge binnen eines Jahres von knapp 4,7 Milliarden auf knapp 5 Milliarden Euro um mehr als 6 Prozent gestiegen. Die Haushalte, die Wohngeld bezogen, stiegen um 7,2 Prozent oder rund 90.000 mehr als ein Jahr zuvor. Das seien die höchsten Werte seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2005.

Werbung

"Wohngeld wird einkommensschwachen Haushalten gewährt, damit diese sich angemessenen Wohnraum leisten können", heißt es in der Mitteilung. Die Höhe des Anspruchs hänge vom Einkommen, den Wohnkosten und der Zahl der Haushaltsmitglieder ab. Grund für die Anstiege im vergangenen Jahr seien gesetzlich vorgeschriebene, turnusmäßige Anpassungen an die Preis- und Mietpreisentwicklung.

Im Vergleich der Bundesländer stieg dem Bundesamt zufolge die Zahl der Wohngeldhaushalte in Schleswig-Holstein zum Jahresende mit 12,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr prozentual am stärksten. Den geringsten Anstieg hatte Berlin mit 1,7 Prozent. "Der durchschnittliche Wohngeldanspruch pro Haushalt bewegte sich zwischen 217 Euro in Mecklenburg-Vorpommern bis 339 Euro in Hessen." In mehr als der Hälfte der Wohngeldhaushalte seien Rentner und Pensionäre die Haupteinkommensperson gewesen./opi/DP/jha

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.