Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen brechen ein

Anzeige

Anzeige

Heute im Fokus

DAX gewinnt -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich -- Draghi stellt Leitzinssenkungen in Aussicht -- Siltronic-Gewinnwarnung: Jahresziele erneut gekappt -- Vapiano, Infineon, Immowerte im Fokus

Bitcoin steigt in Richtung 10.000 Dollar. American Airlines erwägt anscheinend Bestellung von bis zu 50 Airbus A321XLR. ifo: Deutsche Wirtschaft geht ohne Schwung ins kommende Jahr. VW will Softwareentwicklung bündeln und ausbauen. Alibaba stellt sich vor erwartetem Börsengang in Hongkong neu auf. Nordex erhält Auftrag für Projekt in den USA.