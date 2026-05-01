DAX24.093 -1,1%Est505.842 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,28 -2,6%Nas26.274 +0,1%Bitcoin68.681 -1,0%Euro1,1746 -0,3%Öl107,5 +2,8%Gold4.692 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Intel 855681 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 SAP 716460 Plug Power A1JA81 Infineon 623100 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BASF BASF11 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- Plug Power mit durchwachsenen Zahlen -- Chip-Aktien, Rheinmetall, Weltraum-Aktien, Deutsche Telekom, BuzzFeed, Aramco, DroneShield, Bayer, Munich Re, Siemens Energy, Novo Nordisk im Fokus
Top News
CEWE-Aktie gibt ab: Höhere Personalkosten belasten Quartalsgewinn CEWE-Aktie gibt ab: Höhere Personalkosten belasten Quartalsgewinn
Vor SpaceX-IPO: AST SpaceMobile enttäuscht mit Zahlen - auch Rocket Lab-Aktien unter Druck Vor SpaceX-IPO: AST SpaceMobile enttäuscht mit Zahlen - auch Rocket Lab-Aktien unter Druck
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen hellen sich unerwartet etwas auf

12.05.26 11:27 Uhr

MANNHEIM (dpa-AFX) - Die ZEW-Konjunkturerwartungen haben sich im Mai unerwartet etwas aufgehellt. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW stieg gegenüber dem Vormonat um 7,0 Punkte auf minus 10,2 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung am Dienstag in Mannheim mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang auf minus 19,5 Punkte erwartet.

Die Auswirkungen des Iran-Kriegs hatten den Indikator im März und April noch stark belastet. Im Februar hatten die Konjunkturerwartungen noch bei 58,3 Punkten gelegen.

"Die Expertinnen und Experten hoffen auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs", schreibt ZEW-Präsident Achim Wambach. "Die schwache Industrieproduktion, steigende Energiepreise und eine Inflationsrate oberhalb der 2-Prozent-Marke belasten die deutsche Wirtschaft jedoch weiterhin."

Die schwache Bewertung der aktuellen Lage hat sich hingegen weiter verschlechtert. Der entsprechende Indikator fiel um 4,1 Punkte auf minus 77,8 Punkte. Ökonomen hatten mit einem Rückgang auf 78,0 Punkte gerechnet./jsl/men