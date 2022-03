Deutschlands Treibhausgasemissionen steigen 2021 um 4,5 Prozent

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland hat im vergangenen Jahr deutlich mehr Treibhausgasemissionen ausgestoßen als im Jahr zuvor. Hauptgrund für den Anstieg war eine geringere Stromproduktion aus Ökostromanlagen bei gleichzeitig gestiegener Stromnachfrage. Der Ausstoß von Emissionen stieg 2021 um 4,5 Prozent gegenüber dem Jahr 2020, als Deutschland dank des Corona-Lockdowns einen starken Rückgang der Emissionen verzeichnete und damit seine Klimaschutzziele übertraf.

Aufgrund der schlechten Wetterlage sank im vergangenen Jahr die Stromerzeugung aus erneuerbarer Energien, da die Windkraftanlagen deutlich weniger Strom produzierten, wie das Umweltbundesamt und das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz in einer gemeinsamen Stellungnahme mitteilten. Das Umweltbundesamt mahnte zu mehr Anstrengungen, damit Deutschland sein Klimaziel erreichen und die Treibhausgase bis 2030 um 65 Prozent gegenüber dem Vergleichsjahr 1990 senken kann. Bis Ende 2021 minderten sich die Emissionen im Vergleich zu 1990 um insgesamt 38,7 Prozent.

"Um die Ziele der Bundesregierung bis 2030 zu erreichen, müssen nun pro Jahr 6 Prozent Emissionen gemindert werden", erklärte der Präsident des Umweltbundesamts, Dirk Messner. "Seit 2010 waren es im Schnitt nicht einmal 2 Prozent. Um das zu schaffen braucht Deutschland jetzt eine gemeinsame Energieanstrengung. Wir müssen zusammen alle Kraft darauf verwenden uns unabhängig zu machen von russischer Energie und um unser Klima zu schützen." Man müsse in diesem Jahrzehnt die Weichen stellen, denn der Ausbau bei den erneuerbaren Energien stagniere aktuell.

Der Staatssekretär im Bundeswirtschafts- und Klimaministerium, Patrick Graichen, erklärte, dass der Anstieg der Emissionen nach dem Corona-Effekt 2020 zu erwarten gewesen war. Dennoch machten die Zahlen zusammen mit dem aktuellen Krieg in der Ukraine deutlich, dass man von fossilen Energieträgern weg müsse. Besonders der Gebäude- und Verkehrsbereich sei hier gefordert. "Wir sind jetzt doppelt gefordert, den Weg in Richtung Unabhängigkeit von Kohle, Öl und Gas zu gehen, so Graichen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 15, 2022 05:15 ET (09:15 GMT)