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Transaktion im Blick

DEUTZ-Aktie: Führungskraft investiert in eigene Anteile

DEUTZ-Aktie: Führungskraft investiert in eigene Anteile

Die DEUTZ-Aktie rückte nach einer Managers’ Transaction in den Blick der Anleger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
10.99 EUR 0.09 EUR 0.83 %
Charts | News | Analysen

Am 01.10.2026 tätigte bei DEUTZ eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Am 06.10.2026 wurde die Transaktion bekannt. Von Aufsichtsrat Maier, Dr. Rudolf wurden am 01.10.2026 DEUTZ-Papiere gekauft. Für je 11,06 EUR wurden 9.000 DEUTZ-Papiere erstanden. Die DEUTZ-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 3,00 Prozent auf 10,93 EUR nach.

Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von DEUTZ zulegen und verteuerte sich am Veröffentlichungstag der BaFin in der FSE-Sitzung um 1,60 Prozent auf 11,29 EUR. Über FSE wurden im Handelsverlauf 2.875 DEUTZ-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Die DEUTZ-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 1,81 Mrd. Euro. An der Börse befinden sich momentan 167.902.000 Aktien im Streubesitz.

Vor der aktuellen Transaktion wurden DEUTZ-Anteile zuletzt am 24.09.2026 von einer Führungskraft bewegt. Für jeweils 11,18 EUR baute Aufsichtsrat, Voggenreiter, Dr. Dietmar, das eigene Depot um 5.000 Aktien aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DEUTZ AG

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Datum Rating Analyst
07.10.26 DEUTZ Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.09.26 DEUTZ Buy Warburg Research
27.08.26 DEUTZ Kaufen DZ BANK
06.08.26 DEUTZ Kaufen DZ BANK
06.08.26 DEUTZ Buy Warburg Research

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