DEUTZ-Aktie: Führungskraft investiert in eigene Anteile

Transaktion im Blick

10.10.26 10:01 Uhr

Die DEUTZ-Aktie rückte nach einer Managers’ Transaction in den Blick der Anleger.

Am 01.10.2026 tätigte bei DEUTZ eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Am 06.10.2026 wurde die Transaktion bekannt. Von Aufsichtsrat Maier, Dr. Rudolf wurden am 01.10.2026 DEUTZ-Papiere gekauft. Für je 11,06 EUR wurden 9.000 DEUTZ-Papiere erstanden. Die DEUTZ-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 3,00 Prozent auf 10,93 EUR nach.

Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von DEUTZ zulegen und verteuerte sich am Veröffentlichungstag der BaFin in der FSE-Sitzung um 1,60 Prozent auf 11,29 EUR. Über FSE wurden im Handelsverlauf 2.875 DEUTZ-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Die DEUTZ-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 1,81 Mrd. Euro. An der Börse befinden sich momentan 167.902.000 Aktien im Streubesitz.

Vor der aktuellen Transaktion wurden DEUTZ-Anteile zuletzt am 24.09.2026 von einer Führungskraft bewegt. Für jeweils 11,18 EUR baute Aufsichtsrat, Voggenreiter, Dr. Dietmar, das eigene Depot um 5.000 Aktien aus.

Redaktion finanzen.net