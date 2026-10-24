DEUTZ-Aktie: Führungskraft investiert in eigene Anteile
Kürzlich wurden Anleger über ein Eigengeschäft einer Führungskraft bei DEUTZ informiert.
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Am 22.10.2026 tätigte bei DEUTZ eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Die Transaktion wurde am 23.10.2026 gemeldet. DEUTZ-Aufsichtsrat Voggenreiter, Dr. Dietmar vergrößerte am 22.10.2026 die eigene Aktienposition. Voggenreiter, Dr. Dietmar erwarb 5.000 Aktien für je 10,08 EUR. Die Aktie verlor schließlich in der FSE-Sitzung 4,40 Prozent auf 9,83 EUR.
Die DEUTZ-Aktie musste dann am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin im FSE-Handel abgeben und fiel um 0,20 Prozent auf 9,73 EUR. Über FSE wurden im Handelsverlauf 4.475 DEUTZ-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Die Marktkapitalisierung von DEUTZ beziffert sich unterdessen auf 1,64 Mrd. Euro. Gegenwärtig werden 167.902.000 Aktien frei am Markt gehandelt.
Am 22.10.2026 wurde das vorangegangene Eigengeschäft von Führungskräften getätigt. Bei einem Kurs von 9,88 EUR je Papier baute DEUTZ-Voggenreiter, Dr. Simone in enger Beziehung sein Engagement um 5.000 Anteile aus.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: DEUTZ AG