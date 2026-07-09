DEUTZ-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

Depotänderung

07.08.26 14:01 Uhr

DEUTZ gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

Zu Managers’ Transactions kam es am 06.08.2026 bei DEUTZ. Das Eigengeschäft wurde am 06.08.2026 öffentlich gemacht. Freytag, Melanie, Aufsichtsrat, kaufte am 06.08.2026 DEUTZ-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 10.005 Aktien zum Preis von jeweils 9,92 EUR den Besitzer. Das Papier von DEUTZ legte letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 1,60 Prozent auf 9,99 EUR.

Bis zum Handelsende am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung ging es für das DEUTZ-Papier aufwärts. In der FSE-Sitzung verteuerte es sich um Prozent auf EUR. DEUTZ erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 1,48 Mrd. Euro. Der Streubesitz wird auf 152.638.000 Aktien beziffert.

Das letzte verzeichnete Eigengeschäft von Führungskräften fand am 06.08.2026 statt. 100.009 Anteile für jeweils 9,83 EUR kaufte Vorstand, Schulte, Dr. Sebastian C. bei DEUTZ damals an.

Redaktion finanzen.net