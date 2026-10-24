DEUTZ-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf
Anleger sollten DEUTZ nach einem gemeldeten Eigengeschäft im Blick behalten.
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Zum 22.10.2026 wurde bei DEUTZ ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 23.10.2026. in enger Beziehung Voggenreiter, Dr. Simone stockte am 22.10.2026 das Investment in DEUTZ-Aktien auf. Voggenreiter, Dr. Simone erwarb 4.997 Aktien zu je 9,94 EUR. Das Papier von DEUTZ gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 4,40 Prozent auf 9,83 EUR abwärts.
Die Aktie notierte am Schluss des Veröffentlichungstages durch die BaFin mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 0,20 Prozent auf 9,73 EUR. Letztlich wurden via FSE 4.475 DEUTZ-Aktien gekauft oder verkauft. DEUTZ verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 1,64 Mrd. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 167.902.000 Wertpapiere.
Vor der aktuellen Transaktion wurden die letzten Managers’ Transactions am 22.10.2026 verzeichnet. DEUTZ-Voggenreiter, Dr. Dietmar Aufsichtsrat hatte das eigene Portfolio um 5.000 Papiere zu je 10,08 EUR aufgestockt.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: DEUTZ AG