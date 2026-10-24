DAX 25.182 -0,7%ESt50 6.068 -0,3%MSCI World 4.875 -0,4%Top 10 Crypto 10,75 ±0,0%Nas 25.955 -0,2%Bitcoin 71.985 -0,5%Euro 1,1204 ±0,0%Öl 116,7 +3,1%Gold 3.994 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Anpassung im Portfolio

DEUTZ-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

DEUTZ-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

Anleger sollten DEUTZ nach einem gemeldeten Eigengeschäft im Blick behalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
9.73 EUR -0.10 EUR -1.02 %
Charts | News | Analysen

Zum 22.10.2026 wurde bei DEUTZ ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 23.10.2026. in enger Beziehung Voggenreiter, Dr. Simone stockte am 22.10.2026 das Investment in DEUTZ-Aktien auf. Voggenreiter, Dr. Simone erwarb 4.997 Aktien zu je 9,94 EUR. Das Papier von DEUTZ gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 4,40 Prozent auf 9,83 EUR abwärts.

Die Aktie notierte am Schluss des Veröffentlichungstages durch die BaFin mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 0,20 Prozent auf 9,73 EUR. Letztlich wurden via FSE 4.475 DEUTZ-Aktien gekauft oder verkauft. DEUTZ verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 1,64 Mrd. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 167.902.000 Wertpapiere.

Vor der aktuellen Transaktion wurden die letzten Managers’ Transactions am 22.10.2026 verzeichnet. DEUTZ-Voggenreiter, Dr. Dietmar Aufsichtsrat hatte das eigene Portfolio um 5.000 Papiere zu je 10,08 EUR aufgestockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DEUTZ AG

Aktuelle DEUTZ Aktie News

Werbung

DEUTZ Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DEUTZ nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15.10.26 DEUTZ Outperform Bernstein Research
13.10.26 DEUTZ Buy Warburg Research
13.10.26 DEUTZ Outperform Bernstein Research
07.10.26 DEUTZ Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.09.26 DEUTZ Buy Warburg Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.