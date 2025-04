DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Nachmittag nordwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von DEUTZ zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die DEUTZ-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 6,84 EUR nach oben.

Das Papier von DEUTZ legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 6,84 EUR. Bei 6,98 EUR erreichte die DEUTZ-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 666.464 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,95 EUR erreichte der Titel am 19.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 13,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 3,64 EUR fiel das Papier am 04.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 46,78 Prozent würde die DEUTZ-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,181 EUR. Im Vorjahr erhielten DEUTZ-Aktionäre 0,170 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,40 EUR aus.

Am 20.03.2025 lud DEUTZ zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 507,80 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 2,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 523,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem DEUTZ-Gewinn in Höhe von 0,630 EUR je Aktie aus.

