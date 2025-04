DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

DEUTZ im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 6,71 EUR.

Das Papier von DEUTZ befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 6,71 EUR ab. In der Spitze büßte die DEUTZ-Aktie bis auf 6,64 EUR ein. Mit einem Wert von 6,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 454.971 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,95 EUR an. Mit einem Zuwachs von 18,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2024 Kursverluste bis auf 3,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Verlust von 45,75 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,181 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 11,40 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte DEUTZ am 20.03.2025. Das EPS lag bei 0,13 EUR. Im letzten Jahr hatte DEUTZ einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,94 Prozent auf 507,80 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 523,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass DEUTZ im Jahr 2025 0,630 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

