DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Vormittag seitwärts

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von DEUTZ. Zum Vortag unverändert notierte die DEUTZ-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 6,82 EUR.

Im XETRA-Handel kam die DEUTZ-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 6,82 EUR. Die DEUTZ-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,83 EUR. Die Abwärtsbewegung der DEUTZ-Aktie ging bis auf 6,76 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,76 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 54.496 DEUTZ-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 7,95 EUR erreichte der Titel am 19.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Kursplus von 16,50 Prozent wieder erreichen. Am 04.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DEUTZ-Aktie 87,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,181 EUR. Im Vorjahr erhielten DEUTZ-Aktionäre 0,170 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 11,40 EUR für die DEUTZ-Aktie.

Am 20.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat DEUTZ mit einem Umsatz von insgesamt 507,80 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 523,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,94 Prozent verringert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DEUTZ-Aktie in Höhe von 0,630 EUR im Jahr 2025 aus.

