DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag auf Höhenflug
Die Aktie von DEUTZ gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das DEUTZ-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 6,4 Prozent auf 9,47 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die DEUTZ-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,4 Prozent auf 9,47 EUR. Die DEUTZ-Aktie legte bis auf 9,84 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,44 EUR. Der Tagesumsatz der DEUTZ-Aktie belief sich zuletzt auf 1.966.758 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,84 EUR) erklomm das Papier am 02.09.2025. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 3,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 3,64 EUR fiel das Papier am 04.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 61,56 Prozent würde die DEUTZ-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2024 erhielten DEUTZ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,170 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,155 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,10 EUR aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DEUTZ am 07.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,13 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 518,10 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 420,80 Mio. EUR in den Büchern standen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass DEUTZ einen Gewinn von 0,632 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie
So stuften die Analysten die DEUTZ-Aktie im vergangenen Monat ein
Aktien von Salzgitter und DEUTZ fallen: Rüstungsfantasie schwächelt
DEUTZ-Aktie zieht zweistellig an: DEUTZ steigert Ergebnis deutlich - Jahresprognose bestätigt
Ausgewählte Hebelprodukte auf DEUTZ
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DEUTZ
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: DEUTZ AG
Nachrichten zu DEUTZ AG
Analysen zu DEUTZ AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|17.06.2025
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|03.06.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|17.06.2025
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|03.06.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2023
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.08.2023
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.2023
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.03.2023
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.02.2023
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.02.2020
|DEUTZ Verkaufen
|DZ BANK
|07.11.2019
|DEUTZ Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.2019
|DEUTZ Verkaufen
|DZ BANK
|10.07.2019
|DEUTZ verkaufen
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|21.02.2017
|DEUTZ Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DEUTZ AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen