Heute im Fokus
DAX unter Druck -- DEUTZ steigt ins Rüstungsgeschäft ein -- SMA Solar, Lucid, Bitcoin, Siemens Energy, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Commerzbank, Siemens, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Turbulenzen trotz Rekordergebnis: Warum die DroneShield-Aktie unter Druck steht Turbulenzen trotz Rekordergebnis: Warum die DroneShield-Aktie unter Druck steht
Aktien von DEUTZ, Rheinmetall, RENK und HENSOLDT profitieren: DEUTZ steigt ins Rüstungsgeschäft ein Aktien von DEUTZ, Rheinmetall, RENK und HENSOLDT profitieren: DEUTZ steigt ins Rüstungsgeschäft ein
Kurs der DEUTZ

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag auf Höhenflug
02.09.25 12:06 Uhr

02.09.25 12:06 Uhr
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag auf Höhenflug

Die Aktie von DEUTZ gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das DEUTZ-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 6,4 Prozent auf 9,47 EUR.

Die DEUTZ-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,4 Prozent auf 9,47 EUR. Die DEUTZ-Aktie legte bis auf 9,84 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,44 EUR. Der Tagesumsatz der DEUTZ-Aktie belief sich zuletzt auf 1.966.758 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,84 EUR) erklomm das Papier am 02.09.2025. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 3,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 3,64 EUR fiel das Papier am 04.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 61,56 Prozent würde die DEUTZ-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten DEUTZ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,170 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,155 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,10 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DEUTZ am 07.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,13 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 518,10 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 420,80 Mio. EUR in den Büchern standen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DEUTZ einen Gewinn von 0,632 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.06.2025DEUTZ BuyWarburg Research
03.06.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
mehr Analysen