DEUTZ Aktie News: DEUTZ gewinnt am Vormittag kräftig
Die Aktie von DEUTZ gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die DEUTZ-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 8,9 Prozent auf 9,70 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Die DEUTZ-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 8,9 Prozent auf 9,70 EUR. Kurzfristig markierte die DEUTZ-Aktie bei 9,72 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 9,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten DEUTZ-Aktien beläuft sich auf 458.233 Stück.
Bei 9,72 EUR erreichte der Titel am 02.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,26 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 3,64 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 166,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten DEUTZ-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,155 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,10 EUR.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte DEUTZ am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,21 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 518,10 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 420,80 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,632 EUR je DEUTZ-Aktie.
Analysen zu DEUTZ AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|17.06.2025
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|03.06.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
