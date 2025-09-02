DEUTZ Aktie News: DEUTZ zeigt sich am Mittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von DEUTZ gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von DEUTZ zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,0 Prozent auf 9,66 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die DEUTZ-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,0 Prozent auf 9,66 EUR. In der Spitze gewann die DEUTZ-Aktie bis auf 9,69 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,27 EUR. Zuletzt wechselten 687.481 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.09.2025 auf bis zu 9,84 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2024 bei 3,64 EUR. Mit Abgaben von 62,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,155 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,10 EUR je DEUTZ-Aktie aus.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 518,10 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 420,80 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,632 EUR je DEUTZ-Aktie belaufen.

