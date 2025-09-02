DEUTZ Aktie News: DEUTZ zündet am Mittwochnachmittag Kursrakete

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von DEUTZ zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 5,3 Prozent im Plus bei 9,78 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von DEUTZ zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 5,3 Prozent auf 9,78 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die DEUTZ-Aktie bei 9,86 EUR. Mit einem Wert von 9,27 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.272.767 DEUTZ-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,86 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.09.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Kursplus von 0,87 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2024 bei 3,64 EUR. Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 62,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für DEUTZ-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,170 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,155 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 11,10 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte DEUTZ am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat DEUTZ 518,10 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 420,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Experten taxieren den DEUTZ-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,632 EUR je Aktie.

