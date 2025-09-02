DAX23.579 +0,4%ESt505.323 +0,6%Top 10 Crypto15,74 -0,6%Dow45.194 -0,2%Nas21.506 +1,1%Bitcoin95.507 -0,1%Euro1,1676 +0,3%Öl67,70 -2,0%Gold3.563 +0,8%
Kursentwicklung im Fokus

DEUTZ Aktie News: DEUTZ zündet am Mittwochnachmittag Kursrakete

03.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von DEUTZ zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 5,3 Prozent im Plus bei 9,78 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
9,78 EUR 0,26 EUR 2,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von DEUTZ zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 5,3 Prozent auf 9,78 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die DEUTZ-Aktie bei 9,86 EUR. Mit einem Wert von 9,27 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.272.767 DEUTZ-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,86 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.09.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Kursplus von 0,87 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2024 bei 3,64 EUR. Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 62,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für DEUTZ-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,170 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,155 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 11,10 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte DEUTZ am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat DEUTZ 518,10 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 420,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Experten taxieren den DEUTZ-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,632 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.06.2025DEUTZ BuyWarburg Research
03.06.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.08.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.03.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.02.2020DEUTZ VerkaufenDZ BANK
07.11.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
24.10.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
10.07.2019DEUTZ verkaufenHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
21.02.2017DEUTZ VerkaufenDZ BANK

