DAX etwas stärker -- Asiens Börsen letztlich im Minus -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Alibaba, adidas, CoreWeave, Allianz, Lufthansa im Fokus
DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Vormittag fester

03.09.25 09:24 Uhr
DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Vormittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von DEUTZ. Zuletzt ging es für das DEUTZ-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 9,34 EUR.

Das Papier von DEUTZ legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 9,34 EUR. Die DEUTZ-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,40 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 9,27 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DEUTZ-Aktien beläuft sich auf 194.980 Stück.

Bei 9,84 EUR erreichte der Titel am 02.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie. Am 04.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,64 EUR ab. Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 61,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,170 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,155 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,10 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DEUTZ am 07.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat DEUTZ mit einem Umsatz von insgesamt 518,10 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 420,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 23,12 Prozent gesteigert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,632 EUR je DEUTZ-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

