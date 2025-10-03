DEUTZ Aktie News: DEUTZ legt am Freitagmittag zu
Die Aktie von DEUTZ zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 9,52 EUR zu.
Die DEUTZ-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 9,52 EUR. Der Kurs der DEUTZ-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 9,57 EUR zu. Bei 9,37 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 396.876 DEUTZ-Aktien den Besitzer.
Am 08.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,64 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 61,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass DEUTZ-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,155 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DEUTZ 0,170 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,90 EUR an.
DEUTZ gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DEUTZ 0,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,12 Prozent auf 518,10 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 420,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Experten taxieren den DEUTZ-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,546 EUR je Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.08.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
