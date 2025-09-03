DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag mit roter Tendenz
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 9,43 EUR abwärts.
Die DEUTZ-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 9,43 EUR. Die DEUTZ-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,33 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,74 EUR. Zuletzt wechselten 1.123.115 DEUTZ-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,86 EUR) erklomm das Papier am 03.09.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DEUTZ-Aktie somit 4,36 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2024 Kursverluste bis auf 3,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Verlust von 61,40 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,162 EUR. Im Vorjahr hatte DEUTZ 0,170 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,10 EUR je DEUTZ-Aktie aus.
Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DEUTZ ein EPS von 0,21 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DEUTZ in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 518,10 Mio. EUR im Vergleich zu 420,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Von Analysten wird erwartet, dass DEUTZ im Jahr 2025 0,587 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Hot Stocks heute: Gerichtsurteil stärkt US-Techtitel - Deutz: Einstieg ins Drohnen Business - Enphase hat Potential
DEUTZ-Aktie nahe Langzeithoch - Oddo sieht Rüstungszukauf positiv
Aktien von DEUTZ klettern, Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Blick: DEUTZ steigt ins Rüstungsgeschäft ein
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:46
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.08.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|17.06.2025
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
