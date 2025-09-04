DEUTZ Aktie News: DEUTZ legt am Freitagvormittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von DEUTZ gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die DEUTZ-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 9,59 EUR.

Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 9,59 EUR. Die DEUTZ-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,63 EUR aus. Bei 9,53 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 36.147 DEUTZ-Aktien gehandelt.

Am 03.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,86 EUR. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 2,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2024 bei 3,64 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,170 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,162 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der DEUTZ-Aktie wird bei 11,10 EUR angegeben.

Am 07.08.2025 hat DEUTZ die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,13 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,12 Prozent auf 518,10 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 420,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,587 EUR je DEUTZ-Aktie.

