DEUTZ Aktie News: DEUTZ zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von DEUTZ zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,3 Prozent auf 5,41 EUR. Die DEUTZ-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,44 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,19 EUR. Der Tagesumsatz der DEUTZ-Aktie belief sich zuletzt auf 693.825 Aktien.

Am 10.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,97 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Kursplus von 9,46 Prozent wieder erreichen. Bei 2,99 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DEUTZ-Aktie 80,77 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,23 EUR.

DEUTZ ließ sich am 09.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DEUTZ 0,10 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat DEUTZ mit einem Umsatz von insgesamt 465,40 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 403,20 EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,43 Prozent gesteigert.

DEUTZ wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 16.03.2023 vorlegen. Am 14.03.2024 wird DEUTZ schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

In der DEUTZ-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 0,529 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

