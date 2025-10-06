DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von DEUTZ zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 9,46 EUR.

Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 9,46 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DEUTZ-Aktie bisher bei 9,47 EUR. Bei 9,47 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 45.602 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Bei 9,95 EUR erreichte der Titel am 08.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2024 Kursverluste bis auf 3,84 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 59,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

DEUTZ-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,170 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,155 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,90 EUR für die DEUTZ-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DEUTZ am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DEUTZ 0,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat DEUTZ im vergangenen Quartal 518,10 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DEUTZ 420,80 Mio. EUR umsetzen können.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DEUTZ ein EPS in Höhe von 0,546 EUR in den Büchern stehen haben wird.

