DEUTZ Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von DEUTZ

Die DEUTZ-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 5,34 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die DEUTZ-Aktie bis auf 5,34 EUR. Mit einem Wert von 5,41 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22.702 DEUTZ-Aktien.

Am 10.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,97 EUR. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 10,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 2,99 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 78,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,23 EUR.

Am 09.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat DEUTZ 465,40 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 403,20 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 16.03.2023 dürfte DEUTZ Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 14.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von DEUTZ.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,529 EUR je DEUTZ-Aktie.

