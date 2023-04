DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Aktien in diesem Artikel DEUTZ 5,60 EUR

Der DEUTZ-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 17:35 Uhr verlor das Papier 5,3 Prozent auf 5,58 EUR. Das Tagestief markierte die DEUTZ-Aktie bei 5,43 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,87 EUR. Bisher wurden heute 831.943 DEUTZ-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,08 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DEUTZ-Aktie somit 8,31 Prozent niedriger. Bei 2,99 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Verlust von 86,45 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,63 EUR.

Am 16.03.2023 lud DEUTZ zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat DEUTZ mit einem Umsatz von insgesamt 557,60 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 443,90 EUR erwirtschaftet worden waren, um 25,61 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.05.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 02.05.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,543 EUR je Aktie in den DEUTZ-Büchern.

