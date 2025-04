DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag stark gefragt

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,8 Prozent auf 6,07 EUR.

Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 5,8 Prozent im Plus bei 6,07 EUR. Kurzfristig markierte die DEUTZ-Aktie bei 6,17 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.335.511 DEUTZ-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,95 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DEUTZ-Aktie 31,00 Prozent zulegen. Am 04.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,64 EUR ab. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 66,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten DEUTZ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,170 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,181 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 11,05 EUR.

Am 20.03.2025 hat DEUTZ die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DEUTZ 0,13 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DEUTZ in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,94 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 507,80 Mio. EUR im Vergleich zu 523,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Von Analysten wird erwartet, dass DEUTZ im Jahr 2025 0,630 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

