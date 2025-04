DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag mit positiven Vorzeichen

DEUTZ im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DEUTZ. Im XETRA-Handel gewannen die DEUTZ-Papiere zuletzt 4,8 Prozent.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,8 Prozent auf 6,01 EUR zu. In der Spitze legte die DEUTZ-Aktie bis auf 6,12 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 166.364 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 32,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 3,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,181 EUR, nach 0,170 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 11,40 EUR an.

Am 20.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 EUR, nach 0,13 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat DEUTZ 507,80 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 523,20 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,630 EUR je DEUTZ-Aktie.

