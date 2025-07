DEUTZ Aktie News: DEUTZ präsentiert sich am Vormittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von DEUTZ gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von DEUTZ zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 7,58 EUR.

Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 7,58 EUR. Die DEUTZ-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 21.344 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,95 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,88 Prozent hinzugewinnen. Am 04.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 51,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

DEUTZ-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,180 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,60 EUR aus.

Am 30.04.2025 hat DEUTZ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,07 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat DEUTZ im vergangenen Quartal 489,00 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DEUTZ 454,70 Mio. EUR umsetzen können.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DEUTZ ein EPS in Höhe von 0,596 EUR in den Büchern stehen haben wird.

